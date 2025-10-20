Скидки
Юрий Матвеев: «Урал» приучил болельщиков к РПЛ, нужно делать всё для возвращения

Юрий Матвеев: «Урал» приучил болельщиков к РПЛ, нужно делать всё для возвращения
Комментарии

Бывший тренер «Урала» Юрий Матвеев высказался об амбициях екатеринбургского клуба вернуться в Мир Российскую Премьер-Лигу.

«Урал» не протяжении долгих лет играл в Премьер-Лиге, уже всех к этому приучил — болельщиков в первую очередь. Поэтому очень не хотелось бы, чтобы команда надолго оставалась в первом дивизионе. У нас есть культура боления, на матчи Первой лиги приходят по 18 тысяч человек. И хотелось бы, чтобы к нам приезжали «Зенит» и «Спартак». Поэтому не будет ничего хорошего, если «Урал» задержится в Первой лиге. Мы все ждём и верим, что команда выйдет в РПЛ и будет прекрасно представлять наш регион там. Тем более вся инфраструктура есть: стадион, база, академия. «Уралу» нужно делать всё возможное, чтобы вернуться», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

