От 500 до 15 000 рублей — стоимость билетов на матчи сборной России с Чили и Перу в ноябре

Комментарии

Определились цены на билеты на товарищеские матчи сборной России в ноябре. В среду, 12 ноября, национальная команда сыграет со сборной Перу. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В субботу, 15 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграют с Чили на стадионе «Фишт» в Сочи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 14:00 МСК
Россия
Не начался
Перу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч с Перу в Санкт-Петербурге можно посетить за сумму от 600 до 15 000 рублей. Билеты на игру с Чили в Сочи оцениваются в диапазоне от 500 до 1500 рублей.

В октябре сборная России также провела два матча — с национальными командами Ирана (2:1) и Боливии (3:0). Игры проходили в Волгограде и Москве соответственно.

