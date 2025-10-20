Вратарь «Ахмата» Шелия: Черчесов в каждой игре настраивает на результат

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия ответил, был ли для главного тренера команды Станислава Черчесова матч с «Динамо» (2:2) в 12-м туре Мир Российской Премьер-Лиги принципиальным, а также рассказал, как специалист настраивает игроков перед матчами.

— Для Черчесова был принципиальным матч с «Динамо»?

— Такого, чтобы для него матч с «Динамо» был принципиальным — нет. Такого не было. Он в каждой игре настраивает на победу, чтобы был результат, а мы двигались выше в турнирной таблице, — сказал Шелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе текущего года. После 12 туров команда занимает девятое место в турнирной таблице с 16 очками.