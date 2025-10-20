Скидки
Вратарь «Ахмата» Шелия: Черчесов в каждой игре настраивает на результат

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия ответил, был ли для главного тренера команды Станислава Черчесова матч с «Динамо» (2:2) в 12-м туре Мир Российской Премьер-Лиги принципиальным, а также рассказал, как специалист настраивает игроков перед матчами.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16'     1:1 Мелкадзе – 21'     1:2 Касинтура – 88'     2:2 Тюкавин – 90+3'    

— Для Черчесова был принципиальным матч с «Динамо»?
— Такого, чтобы для него матч с «Динамо» был принципиальным — нет. Такого не было. Он в каждой игре настраивает на победу, чтобы был результат, а мы двигались выше в турнирной таблице, — сказал Шелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе текущего года. После 12 туров команда занимает девятое место в турнирной таблице с 16 очками.

