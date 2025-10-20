Скидки
Андрей Ещенко ответил, стоит ли руководству «Спартака» увольнять Деяна Станковича

Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что руководству красно-белых не стоит отправлять в отставку главного тренера первой команды Деяна Станковича. После 12 туров Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков.

— Надо ли увольнять Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака»?
— Пускай работает Станкович, а в конце сезона посмотрим. Я же говорю, «Спартак» сейчас то выигрывает, то проигрывает. Во что это выльется, покажет время, — приводят слова Ещенко «Известия».

Станкович работает в «Спартаке» с лета 2024 года.

