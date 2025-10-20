Червиченко: если Мовсесьян сменит Кахигао, это будет грамотный ход «Спартака»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба спортивного директора Фрэнсиса Кахигао и назначении на его место заместителя гендиректора по российскому направлению селекции и развитию молодёжного футбола Андрея Мовсесьяна.

— Ходили слухи, что Мовсесьян может в будущем заменить Кахигао на посту спортивного директора «Спартака». Что думаете об этом?

— Эту странную формулу я слышал. «Спартак» пытался её ещё летом или прошлой зимой создать — двуглавого спортивного директора: один — Кахигао, который главный спортивный директор, а при нём российский спортивный директор. На мой взгляд, это бред.

Если Мовсесьяна берут, чтобы потом заменить Кахигао — тогда да, это грамотный ход. Сейчас немножечко притрётся к зиме, а там уже вступит в полноправные свои возможности. Но тогда как понимать интерес к Гарсии, если это не выдумки журналистов?

Не понимаю, зачем брать какое-то среднее звено, если говорить про Гарсию. Если «Спартак» хочет «пыхнуть» деньгами — вместо не очень удачного трансфера за € 25–30 млн, возьмите тренера. Есть тренеры, которые точно входят пусть не в высшую категорию, но в первую. А «Спартак» почему-то проходит по какой-то третьей или четвёртой, — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.