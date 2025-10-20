Скидки
Защитник «Хетафе» — Винисиусу: вот почему тебя все ненавидят

«Хетафе» недоволен поведением 25-летнего бразильского вингера «Реала» Винисиуса Жуниора в матче девятого тура испанской Примеры, в котором мадридский клуб одержал победу со счётом 1:0.

Испания — Примера . 9-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 80'    
Удаления: Ньом – 77', Санкрис – 84' / нет

За три минуты до пропущенного мяча «Хетафе» остался вдесятером. За удар рукой в лицо Винисиуса Жунира был удалён только что вышедший на замену камерунский защитник Аллан Ньом. По мнению главного тренера «Хетафе» Хосе Бордаласа, бразилец симулировал, чтобы арбитр показал прямую красную карточку. Аналогичного мнения придерживались и игроки хозяев поля.

На 55-й минуте в одном из эпизодов у Винисиуса произошла стычка с защитником Хуаном Иглесиасом, после чего испанец раскритиковал оппонента.

«Вот почему тебя все ненавидят. Учись у своих товарищей по команде», – приводит слова Иглесиаса AS.

После матча Иглесиас подробнее рассказал о его столкновении с Винисиусом.

