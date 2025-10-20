Арбитр Федотов: у Казарцева не получается судить

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Василия Казарцева в матче 12-го тура РПЛ, в котором тольяттинский «Акрон» обыграл нижегородский «Пари НН» со счётом 1:0.

«Не получается у Казарцева судить, по моему мнению. На 28-й минуте не показал жёлтую карточку Пестрякову за неспортивное поведение — тот откровенно задержал соперника руками, не пытаясь сыграть в мяч. Рядом были другие игроки, но действия футболиста «Акрона» заслуживали жёлтой.

Ключевой момент — 37-я минута. Если бы Казарцев удалил Ивлева за вторую жёлтую, «Пари НН» играл бы в меньшинстве весь второй тайм. В этом эпизоде арбитр даже не зафиксировал фол, хотя Ивлев в безрассудной манере, не пытаясь сыграть в мяч, наступил на голеностоп сопернику полной стопой с продавливанием. По рекомендации департамента, это жёлтая», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.