Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Локомотив» — ЦСКА

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Ивана Абросимова в матче 12-го тура РПЛ между московскими «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча завершилась победой железнодорожников со счётом 3:0.

«Сложная игра для Абросимова. Главный момент здесь — два попадания мяча в руку Монтеса. Здесь арбитру надо было очень быстро определять, было ли нарушение. В первом случае Монтес убирал руку вниз и назад, то есть делал всё, чтобы избежать контакта, это не 11-метровый. Во втором случае мяч попал в отставленную руку рикошетом от Дивеева. Монтес выбивал мяч, соперник находился близко к нему. Для меня это нормальные игровые действия при выносе мяча. Больше здесь рассматривать нечего. Абросимов разобрался, его позиция позволяла принять верное решение. VAR тоже разобрался и не полез в эпизод», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.