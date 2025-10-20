Капелло — о Киву: прекрасно видеть, как игроки собираются вокруг своего тренера

Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался о работе главного тренера миланского «Интера» Кристиана Киву.

«Наблюдать за их игрой — настоящее зрелище. Прекрасно видеть, как игроки собираются вокруг своего тренера. Это отражает ту связь, которая между ними возникла. Не менее прекрасно наблюдать за игрой «нерадзурри», потому что теперь всё идёт как по маслу, и команда продолжает расти. Это «Интер» Киву. Всего за несколько месяцев работы он выполнил важнейшую и в то же время деликатнейшую миссию – стереть воспоминания и изгнать призраков финала прошлого сезона. Сегодняшний «Интер» снова стал командой, жаждущей побеждать благодаря силе, упорству, скромности и невероятным усилиям. Киву вовлёк всех в этот проект, результаты очевидны на поле», – приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.

После семи сыгранных туров итальянской Серии А у «Интера» в активе 15 очков, клуб занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Милан», у которого 16 очков.