Аморим — единственный тренер, побеждавший на «Энфилде» и «Этихаде» в АПЛ с 2021 года

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после матча 8-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:1) стал автором уникального достижения. Португальский специалист — единственный тренер, которому удалось одержать победу и на «Энфилде», и на «Этихаде» за последние пять сезонов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает аккаунт Opta Sport в соцсети X.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 2'     1:1 Гакпо – 78'     1:2 Магуайр – 84'    

Напомним, манкунианцы на выезде обыграли «Манчестер Сити» со счётом 2:1 в 16-м туре АПЛ сезона-2024/2025. Всего под руководством Аморима «красные дьяволы» одержали 21 победу в 51 матче.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 13 очками находится на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии.

