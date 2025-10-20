Аморим — единственный тренер, побеждавший на «Энфилде» и «Этихаде» в АПЛ с 2021 года
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после матча 8-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:1) стал автором уникального достижения. Португальский специалист — единственный тренер, которому удалось одержать победу и на «Энфилде», и на «Этихаде» за последние пять сезонов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает аккаунт Opta Sport в соцсети X.
Напомним, манкунианцы на выезде обыграли «Манчестер Сити» со счётом 2:1 в 16-м туре АПЛ сезона-2024/2025. Всего под руководством Аморима «красные дьяволы» одержали 21 победу в 51 матче.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 13 очками находится на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии.
