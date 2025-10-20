Скидки
Игрок «Зенита» Мантуан: с каждым днём улучшаю свои навыки владения русским языком

Игрок «Зенита» Мантуан: с каждым днём улучшаю свои навыки владения русским языком
Защитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, каких успехов он добился в изучении русского языка. Бразилец выступает за петербуржцев с лета 2022 года.

— Как продвигается ваше изучение русского языка?
— Безусловно, знаю какой‑то базовый набор: приветствия, слова благодарности, а также футбольные термины, которые используются на поле. Для меня самое важное, что за время в России я научился неплохо понимать людей, говорящих на русском. Например, когда сейчас вы задаёте вопросы, практически всё понимаю. Правда, ответить полностью на русском, конечно, не могу. Но с каждым днём улучшаю свои навыки владения языком. Хоть и не быстро, но этот процесс идёт.

— Пример тренера Вильяма де Оливейры в этом смысле вдохновляет?
— На 100% для всех иностранцев, которые играют в «Зените». Вильям не только отлично говорит на русском, но и знает многие другие языки, всегда их использует к месту. Он умеет находить правильные слова, — сказал Мантуан в эфире «Матч ТВ».

