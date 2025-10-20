Кенан Йылдыз — о предстоящей игре с «Реалом»: надеюсь провести отличный матч
20-летний атакующий полузащитник «Ювентуса» Кенан Йылдыз высказался о предстоящей игре с мадридским «Реалом» в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, которая состоится 22 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Каждый ребенок мечтает сыграть на этом стадионе. Считаю, что «Реал» – это один из лучших клубов в мире. Играть с ними в Лиге чемпионов — просто потрясающе. Надеюсь, всё сложится хорошо, и я проведу отличный матч», – приводит слова Йылдыза Football Italia.
В нынешнем сезоне игрок провёл девять матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.
