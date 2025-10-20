Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кенан Йылдыз — о предстоящей игре с «Реалом»: надеюсь провести отличный матч

Кенан Йылдыз — о предстоящей игре с «Реалом»: надеюсь провести отличный матч
Комментарии

20-летний атакующий полузащитник «Ювентуса» Кенан Йылдыз высказался о предстоящей игре с мадридским «Реалом» в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, которая состоится 22 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Каждый ребенок мечтает сыграть на этом стадионе. Считаю, что «Реал» – это один из лучших клубов в мире. Играть с ними в Лиге чемпионов — просто потрясающе. Надеюсь, всё сложится хорошо, и я проведу отличный матч», – приводит слова Йылдыза Football Italia.

В нынешнем сезоне игрок провёл девять матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

Материалы по теме
«Ювентус» продлил свою безвыигрышную серию во всех турнирах до шести матчей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android