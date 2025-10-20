Кенан Йылдыз — о предстоящей игре с «Реалом»: надеюсь провести отличный матч

20-летний атакующий полузащитник «Ювентуса» Кенан Йылдыз высказался о предстоящей игре с мадридским «Реалом» в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, которая состоится 22 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Каждый ребенок мечтает сыграть на этом стадионе. Считаю, что «Реал» – это один из лучших клубов в мире. Играть с ними в Лиге чемпионов — просто потрясающе. Надеюсь, всё сложится хорошо, и я проведу отличный матч», – приводит слова Йылдыза Football Italia.

В нынешнем сезоне игрок провёл девять матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.