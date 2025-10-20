Скидки
Ташуев: Батраков — профессионал, он одержим футболом

Комментарии

Известный отечественный тренер Сергей Ташуев высоко отозвался об уровне игры полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

— Согласны, что Батраков — лучший футболист России на данный момент?
— Потенциально — да. У него есть футбольный интеллект. И нужно смотреть на нюансы тактического плана. Например, сорвалась атака у «Локомотива», мяч был потерян не из‑за Батракова, но хавбек совершил обратный рывок метров на 40 на максимальной скорости. То есть он не стесняется возвращаться. Батраков — профессионал и одержим футболом, — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Батраков провёл 16 матчей во всех турнирах. На его счету 12 голов и три ассиста.

Комментарии
