Отставка Постекоглу из «Ноттингем Форест» — самая быстрая в истории АПЛ

Увольнение Ангелоса Постекоглу с поста главного тренера «Ноттингем Форест» стало рекордным в истории английской Премьер-лиги. Наставник, назначенный на пост руководителя «лесников» 9 сентября 2025, был отправлен в отставку 18 октября, тем самым проработав всего 39 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал экс-тренеру «Чарльтона» Лесли Арнольду Риду, который продержался на своей должности 40 дней.

Под руководством Постекоглу «Ноттингем Форест» провёл восемь матчей во всех турнирах, в которых потерпел шесть поражений и дважды сыграл вничью. После восьми игр английской Премьер-лиги «лесники» набрали пять очков и на текущий момент занимают 17-е место, находясь в одном очке от зоны вылета.