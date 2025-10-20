Кенан Йылдыз: не люблю сравнения между мной и Дель Пьеро

20-летний атакующий полузащитник «Ювентуса» Кенан Йылдыз высказался о 10-м номере, который ему достался в клубе.

«Сначала подумал: «Боже мой, справлюсь ли я с номером 10?» Но потом уже не придавал этому особого значения. Просто хотел, чтобы этот номер засиял. Честно говоря, не номер играет, а я играю. Поэтому всегда стараюсь выложиться по максимуму и показать, на что способен. Пока всё идёт хорошо, хочу продолжать в том же духе. Это потрясающее чувство. Мечта каждого ребёнка, и теперь я ношу эту футболку в клубе. Всегда говорю, что не люблю сравнения между мной и Дель Пьеро, потому что он легенда», – приводит слова Йылдыза Football Italia.

В нынешнем сезоне игрок провёл девять матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых забил два мяча и выполнил четыре результативные передачи.