Вратарь «Акрона» Гудиев: об интересе «Динамо» услышал из СМИ. Наверное, просто слухи

Вратарь «Акрона» Виталий Гудиев отреагировал на слухи о предполагаемом интересе к себе со стороны московского «Динамо».

«Честно говоря, как и вы, услышал это из СМИ, когда мне эту заметку друг скинул. Поэтому ничего не знаю. Наверное, просто слухи. Я сейчас в «Акроне», у нас царит прекрасная атмосфера, несмотря на столько игр без побед. А успех с «Пари НН» придаст нам сил для дальнейших побед и удачного выступления в чемпионате», — приводит слова Гудиева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Гудиев принял участие в 11 матчах, в которых пропустил 17 мячей и дважды сыграл «на ноль». На данный момент «Акрон» с 11 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.