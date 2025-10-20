Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Акрона» Гудиев: об интересе «Динамо» услышал из СМИ. Наверное, просто слухи

Вратарь «Акрона» Гудиев: об интересе «Динамо» услышал из СМИ. Наверное, просто слухи
Комментарии

Вратарь «Акрона» Виталий Гудиев отреагировал на слухи о предполагаемом интересе к себе со стороны московского «Динамо».

«Честно говоря, как и вы, услышал это из СМИ, когда мне эту заметку друг скинул. Поэтому ничего не знаю. Наверное, просто слухи. Я сейчас в «Акроне», у нас царит прекрасная атмосфера, несмотря на столько игр без побед. А успех с «Пари НН» придаст нам сил для дальнейших побед и удачного выступления в чемпионате», — приводит слова Гудиева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Гудиев принял участие в 11 матчах, в которых пропустил 17 мячей и дважды сыграл «на ноль». На данный момент «Акрон» с 11 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

Материалы по теме
Гендиректор «Динамо» Пивоваров ответил, будет ли клуб искать вратаря зимой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android