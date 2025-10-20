Бруну Фернандеш вошёл в топ-5 лучших ассистентов «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

В воскресенье 19 октября «Манчестер Юнайтед» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги одержал победу над «Ливерпулем» (2:1). Победный мяч на 84-й минуте забил защитник Гарри Магуайр. Голевой передачей в этой атаке отметился 31-летний португальский полузащитник Бруну Фернандеш, это 52-й ассист футболиста в матчах АПЛ, проведённых за клуб из Манчестера. Фернандеш вошёл в топ-5 лучших ассистентов «Манчестер Юнайтед» за всю историю английской Премьер-лиги, сообщает Opta.

Выше Фернандеша в данном рейтинге располагаются Райан Гиггз (162), Уэйн Руни (93), Дэвид Бекхэм (80) и Пол Скоулз (55).

Фернандеш перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в январе 2020 года за € 60 млн. Игрок становился обладателем Кубка Англии (2024) и Кубка лиги (2023).