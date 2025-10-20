Бруну Фернандеш вошёл в топ-5 лучших ассистентов «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
Поделиться
В воскресенье 19 октября «Манчестер Юнайтед» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги одержал победу над «Ливерпулем» (2:1). Победный мяч на 84-й минуте забил защитник Гарри Магуайр. Голевой передачей в этой атаке отметился 31-летний португальский полузащитник Бруну Фернандеш, это 52-й ассист футболиста в матчах АПЛ, проведённых за клуб из Манчестера. Фернандеш вошёл в топ-5 лучших ассистентов «Манчестер Юнайтед» за всю историю английской Премьер-лиги, сообщает Opta.
Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 2' 1:1 Гакпо – 78' 1:2 Магуайр – 84'
Выше Фернандеша в данном рейтинге располагаются Райан Гиггз (162), Уэйн Руни (93), Дэвид Бекхэм (80) и Пол Скоулз (55).
Фернандеш перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в январе 2020 года за € 60 млн. Игрок становился обладателем Кубка Англии (2024) и Кубка лиги (2023).
Материалы по теме
Комментарии
- 20 октября 2025
-
18:18
-
18:12
-
17:58
-
17:55
-
17:49
-
17:48
-
17:44
-
17:37
-
17:35
-
17:33
-
17:16
-
17:07
-
17:00
-
16:53
-
16:50
-
16:42
-
16:30
-
16:30
-
16:23
-
16:22
-
16:21
-
16:07
-
16:05
-
15:59
-
15:50
-
15:47
-
15:44
-
15:43
-
15:34
-
15:25
-
15:12
-
15:00
-
14:54
-
14:45
-
14:30