Юрген Клопп допустил своё возвращение в «Ливерпуль»

Комментарии

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о своём возможном возвращении в английский клуб.

«Я сказал, что никогда не буду тренировать другую команду в Англии. Значит, если вернусь, то да, это будет «Ливерпуль». Теоретически такое возможно», – сказал Клопп на You-Tube-канале «The Diary of a CEO».

Напомним, немецкий наставник возглавлял «Ливерпуль» с 2015 по 2024 год. Под его руководством мерсисайдцы выиграли английскую Премьер-лигу в сезоне-2019/2020 и Лигу чемпионов в 2019 году.

В нынешнем сезоне АПЛ после восьми встреч «Ливерпуль» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице с 15 очками.

