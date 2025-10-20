Даниэле Ругани продлил контракт с «Ювентусом»

Туринский «Ювентус» на официальном сайте объявил о продлении контракта с центральным защитником Даниэле Ругани.

Срок действия нового трудового договора футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Игрок является воспитанником «Эмполи», с 2012 года он находится в системе «бьянконери». В рамках арендных соглашений игрок ранее выступал за «Эмполи», «Ренн», «Кальяри» и «Аякс». В общей сложности Ругани к этому моменту провёл за туринцев на взрослом уровне 152 матча, в которых забил 11 голов и отдал одну голевую передачу. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Ругани составляет € 2 млн.