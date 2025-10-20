Червиченко: в «Локомотиве» тон задают россияне — у них полное доверие

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о игре 12-го тура чемпионата России, в которой «Локомотив» одержал победу над ЦСКА (3:0).
«Это просто был день «Локомотива». Бывает такое, когда у тебя всё залетает. И гол Воробьёва, который залетел, на мой взгляд, только подтверждение этому. Смотрим, кто задаёт тон в «Локомотиве»? Россияне. Те, кому доверили, кого не боятся ставить в состав. Всё абсолютно чётко и логично: российский тренер и игроки. У них полное доверие. А на позиции, где не хватает уровня, берут иностранцев. Правильно сложенная схема — такая же, как в «Краснодаре». В матче с ЦСКА просто был день «Локомотива». Такое бывает — это же футбол. Кому-то иногда невозможно как везёт», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
