Червиченко: в «Локомотиве» тон задают россияне — у них полное доверие

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о игре 12-го тура чемпионата России, в которой «Локомотив» одержал победу над ЦСКА (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Это просто был день «Локомотива». Бывает такое, когда у тебя всё залетает. И гол Воробьёва, который залетел, на мой взгляд, только подтверждение этому. Смотрим, кто задаёт тон в «Локомотиве»? Россияне. Те, кому доверили, кого не боятся ставить в состав. Всё абсолютно чётко и логично: российский тренер и игроки. У них полное доверие. А на позиции, где не хватает уровня, берут иностранцев. Правильно сложенная схема — такая же, как в «Краснодаре». В матче с ЦСКА просто был день «Локомотива». Такое бывает — это же футбол. Кому-то иногда невозможно как везёт», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

