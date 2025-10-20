Экс-гендиректор «Спартака» Малышев: хотелось бы как «Бенфика» — находить молодых талантов

Бывший генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался об идеальной модели работы московского клуба.

«В идеале хотелось бы как «Бенфика» — находить много молодых талантов, выращивать их и продавать с большой прибылью, но на данный момент первичная задача перед командой — улучшение спортивных результатов. Пока мы не добьёмся этого, остальные задачи отходят на второй план.

Продать Угальде или Барко было бы не сложно за большие деньги, просто не хотим того делать, потому что они являются лидерами нашей команды на данный момент», – сказал Малышев на YouTube-канале «Спартак Шоу».

После 12 проведённых матчей чемпионата России московский «Спартак» набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.