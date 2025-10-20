Бывший гендиректор «Спартака» Малышев высказался о положении Станковича в клубе

Бывший генеральный директор «Спартака» Олег Малышев дал комментарий касательно нынешнего положения Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых.

«У Станковича действительно тяжёлая ситуация, потому что клуб не на том месте, на котором должен быть. Но на данный момент Деян Станкович наш тренер», – сказал Малышев в интервью для YouTube-канала «Спартак Шоу».

С 19 сентября Станкович был дисквалифицирован на месяц за красную карточку в матче 8-го тура чемпионата России со столичным «Динамо» (2:2).

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками.