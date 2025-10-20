Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший гендиректор «Спартака» Малышев высказался о положении Станковича в клубе

Бывший гендиректор «Спартака» Малышев высказался о положении Станковича в клубе
Комментарии

Бывший генеральный директор «Спартака» Олег Малышев дал комментарий касательно нынешнего положения Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых.

«У Станковича действительно тяжёлая ситуация, потому что клуб не на том месте, на котором должен быть. Но на данный момент Деян Станкович наш тренер», – сказал Малышев в интервью для YouTube-канала «Спартак Шоу».

С 19 сентября Станкович был дисквалифицирован на месяц за красную карточку в матче 8-го тура чемпионата России со столичным «Динамо» (2:2).

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками.

Жми на газ в гонке за PS5! Играй в «Фанатский Экспресс»!
Жми на газ в гонке за PS5! Играй в «Фанатский Экспресс»!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymt44Dw
Материалы по теме
Возможно, последняя победа Станковича в России: «Динамо» Мх отдаст очки «Спартаку»
Возможно, последняя победа Станковича в России: «Динамо» Мх отдаст очки «Спартаку»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android