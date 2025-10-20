Президент «Наполи» призывает к изменению формата европейских лиг

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис призывает к изменению правил игры и формата европейских лиг.

«Руководители футбольных клубов не хотят меняться, потому что боятся потерять своё место, на котором они сидят очень и очень удобно. Но пришло время менять и правила игры, и форматы лиг. Игр слишком много, и я думаю, что футболисты больше не смогут играть 50, 60 или 70 игр за сезон. Нужно установить возрастной лимит на игроков сборной. После 23 лет игрок больше не должен играть за сборную, нужно открывать новые таланты. Таким образом, мы сможем обезопасить возрастных игроков от получения травм в матчах за сборные», – приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.