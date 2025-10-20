Бывший гендиректор «Спартака» Малышев рассказал о конфликтах с фанатами ЦСКА

Бывший генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о своём фанатском прошлом, отметив конфликты с болельщиками ЦСКА.

«Пару раз выхватывал от фанатов, за то что не там прошёл в шарфе красно-белом, с тех пор не люблю ЦСКА», – сказал Малышев на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Малышев, занимавший должность генерального директора красно-белых с июня 2023 года по октябрь 2025 года, покинул пост по семейным обстоятельствам. Специалист продолжает работу в совете директоров «Спартака» и является советником нового руководителя столичного клуба Сергея Некрасова.

Напомним, ранее появлялась информация, что Некрасов был болельщиком ПФК ЦСКА.