Малышев: большинство команд пытаются играть против «Спартака» в оборонительный футбол

Малышев: большинство команд пытаются играть против «Спартака» в оборонительный футбол
Бывший генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о тактике соперников в матчах с красно-белыми.

«Мы понимаем, что большинство команд, за исключением двух–трёх, пытаются играть против «Спартака» в оборонительный футбол, что бы они ни говорили в интервью. Кто-то паркует «автобус», кто-то не паркует «автобус». Но всё равно играют на контратаках, отдавая мяч, отдавая пространство, по большому счёту у «Спартака» нет выбора. Мы должны владеть мячом и каким-то образом вскрывать эти «автобусы», – сказал Малышев на YouTube-канале «Спартак Шоу».

После 12 проведённых матчей чемпионата России московский «Спартак» набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

