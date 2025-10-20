Скидки
«Остаётся надеяться на чудо». Экс-тренер «Химок» Билялетдинов — о долге клуба по зарплате

Бывший тренер «Химок» Ринат Билялетдинов дал комментарий о долге клуба по зарплате. Ранее подмосковная команда прекратила своё существование из-за финансовых проблем.

«Мне неизвестно, на какой стадии выплата долга «Химок». Понятно, что есть письма, обращения, всё это освещается в прессе, депутат обеспокоился. К сожалению, опыт таких ситуаций уже имеется. Далеко ходить не нужно — был «Тамбов», и он скрутился примерно таким же образом. Один к одному. Не знаю, как закончится история с «Химками», но я реалист. Там все юридически подкованы, люди знают, как выйти из-под требований. Не вижу выхода и способа выплатить людям зарплату. Остаётся только спасаться юмором и надеяться на чудо. Чувствовать себя оскорблённым не хочется. Хочется, чтобы такое не повторялось», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

