«Волга» обыграла «Уфу» в матче 15-го тура Первой лиги

Завершился матч 15-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Волга» и «Уфа». Команды играли на стадионе «Труд» им. Л. И. Яшина (Ульяновск). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Анопа из Благовещенска. Победу со счётом 2:0 праздновала команда хозяев поля.

Первый гол в матче забил полузащитник «Волги» Артур Мурза на шестой минуте. На 51-й минуте нападающий Евгений Воронин удвоил преимущество хозяев и установил окончательный счёт в игре.

После этой встречи «Волга» набрала 15 очков и обогнала «Уфу», расположившись на 14-м месте в турнирной таблице. У «Уфы» в активе 13 очков, команда идёт на 15-й строчке.