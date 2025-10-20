Скидки
ВОЛГА — УФА, РЕЗУЛЬТАТ МАТЧА 20 ОКТЯБРЯ 2025, СЧЁТ 2:0, 15-Й ТУР ПЕРВОЙ ЛИГИ 2025/2026

«Волга» обыграла «Уфу» в матче 15-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 15-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Волга» и «Уфа». Команды играли на стадионе «Труд» им. Л. И. Яшина (Ульяновск). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Анопа из Благовещенска. Победу со счётом 2:0 праздновала команда хозяев поля.

Россия — Лига PARI . 15-й тур
20 октября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
2 : 0
Уфа
Уфа
1:0 Мурза – 6'     2:0 Воронин – 51'    

Первый гол в матче забил полузащитник «Волги» Артур Мурза на шестой минуте. На 51-й минуте нападающий Евгений Воронин удвоил преимущество хозяев и установил окончательный счёт в игре.

После этой встречи «Волга» набрала 15 очков и обогнала «Уфу», расположившись на 14-м месте в турнирной таблице. У «Уфы» в активе 13 очков, команда идёт на 15-й строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Костромской «Спартак» потерпел первое выездное поражение в Первой лиге, уступив «Енисею»
