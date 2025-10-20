«ПСЖ» ведёт переговоры о продлении контракта с Вильямом Пачо — Le Parisien

«ПСЖ» ведёт переговоры о продлении контракта с 24-летним эквадорским защитником Вильямом Пачо, сообщает Le Parisien.

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос стремится подписать длительное соглашение с футболистом. Переговоры с окружением Пачо пока проходят успешно, и ничто не должно помешать защитнику подписать новый контракт с французским клубом.

Пачо перешёл в «ПСЖ» из «Айнтрахта» в августе 2024 года за € 45 млн. Футболист быстро зарекомендовал себя как один из лучших левоногих центральных защитников в мире. Он был одним из самых востребованных игроков парижан в прошлом сезоне. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока на данный момент составляет € 65 млн.