Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» ведёт переговоры о продлении контракта с Вильямом Пачо — Le Parisien

«ПСЖ» ведёт переговоры о продлении контракта с Вильямом Пачо — Le Parisien
Комментарии

«ПСЖ» ведёт переговоры о продлении контракта с 24-летним эквадорским защитником Вильямом Пачо, сообщает Le Parisien.

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос стремится подписать длительное соглашение с футболистом. Переговоры с окружением Пачо пока проходят успешно, и ничто не должно помешать защитнику подписать новый контракт с французским клубом.

Материалы по теме
Вперед за своим клубом – включай фанатский режим! Собери все бонусы на пути к стадиону
Вперед за своим клубом – включай фанатский режим! Собери все бонусы на пути к стадиону

Пачо перешёл в «ПСЖ» из «Айнтрахта» в августе 2024 года за € 45 млн. Футболист быстро зарекомендовал себя как один из лучших левоногих центральных защитников в мире. Он был одним из самых востребованных игроков парижан в прошлом сезоне. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока на данный момент составляет € 65 млн.

Материалы по теме
Во Франции объяснили отсутствие игровой практики Сафонова в «ПСЖ» и оценили возможный уход
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android