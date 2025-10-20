Скидки
Бывший гендиректор «Спартака» Малышев: мне кажется, что Амарал подвыгорел в клубе

Бывший гендиректор «Спартака» Малышев: мне кажется, что Амарал подвыгорел в клубе
Бывший генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался об уходе Томаша Амарала с поста спортивного директора красно-белых. В этой должности специалист работал с января по ноябрь 2024 года.

«Клуб не увольнял Амарала. Это было совместное решение. В какой-то момент он пришёл к совету директоров и сказал, что хотел бы покинуть клуб. Мне кажется, что он подвыгорел. Томаш столкнулся с неимоверным давлением, это привело к тому, что он не смог продолжать работу.

Когда я общался с некоторыми иностранцами, которые работают в российском футболе, они говорили, что здесь медийная среда немножко другая. В той же Испании или Португалии есть два–три спортивных издания, которые как-то обсуждают работу тренера, спортивных директоров и т.д. Но нет такого явления, как огромное количество телеграм-каналов, каждый из которых по-своему преподносит информацию, иногда даёт какие-то вбросы, которые не соответствуют действительности. Такой медийной среды просто нет, для многих специалистов это непривычно», – сказал Малышев в интервью для YouTube-канала «Спартак Шоу».

Бывший гендиректор «Спартака» Малышев высказался о положении Станковича в клубе
