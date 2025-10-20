Дзюба — лидер сезона РПЛ по передачам под удар с игры. Сперцян на втором месте

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба является лидером нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги по показателю предударных передач за игру. Форвард сделал 20 подобных пасов, шесть из которых – в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (1:0). Это лучший показатель экс-игрока «Зенита» за последние 4,5 года. Об этом сообщает Opta Sports.

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян стал вторым по показателю передач под удар за матч. Таких он сделал 19. В топ-5 также вошли бразильские футболисты ЦСКА Матеус Алвес (18) и Мойзес (17) и хавбек «Балтики» Максим Петров (17).

Дзюба в нынешнем сезоне провёл 12 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.