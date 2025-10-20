Экс-гендиректор «Спартака» Малышев рассказал о несостоявшемся трансфере Давинсона Санчеса

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал о сорвавшемся трансфере колумбийского защитника Давинсона Санчеса из «Тоттенхэма» в московский клуб.

«По моей информации, сделка сорвалась, несмотря на желание «Тоттенхэма» продать футболиста, несмотря на согласие самого футболиста перейти к нам. Сделка сорвалась, просто потому что надавили на руководство клуба-продавца и по политическим мотивами запретили этот переход в последний момент», – сказал Малышев на YouTube-канале «Спартак Шоу».

После 12 проведённых матчей чемпионата России московский «Спартак» набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.