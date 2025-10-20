Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-гендиректор «Спартака» Малышев рассказал о несостоявшемся трансфере Давинсона Санчеса

Экс-гендиректор «Спартака» Малышев рассказал о несостоявшемся трансфере Давинсона Санчеса
Комментарии

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал о сорвавшемся трансфере колумбийского защитника Давинсона Санчеса из «Тоттенхэма» в московский клуб.

«По моей информации, сделка сорвалась, несмотря на желание «Тоттенхэма» продать футболиста, несмотря на согласие самого футболиста перейти к нам. Сделка сорвалась, просто потому что надавили на руководство клуба-продавца и по политическим мотивами запретили этот переход в последний момент», – сказал Малышев на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Материалы по теме
Вперед за своим клубом – включай фанатский режим! Собери все бонусы на пути к стадиону
Вперед за своим клубом – включай фанатский режим! Собери все бонусы на пути к стадиону

После 12 проведённых матчей чемпионата России московский «Спартак» набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Эксклюзив
Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Спартак» — «Ростов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android