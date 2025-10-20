Данни Рёль стал новым главным тренером «Рейнджерс»

Немецкий тренер Данни Рёль возглавил шотландский «Рейнджерс» из Глазго. Об этом «джерс» сообщили в социальных сетях.

Срок действия трудового договора специалиста с шотландским клубом рассчитан до лета 2028 года. С июня 2025 года на данном посту работал Расселл Мартин, который покинул команду из-за неудовлетворительных результатов. На данный момент «Рейнджерс» с девятью очками располагается на шестом месте в турнирной таблице шотландского Премьершипа. В Лиге Европы команда на старте общего этапа потерпела два поражения — от «Генка» (0:1) и «Штурма» (1:2).

Рёль ранее работал в качестве помощника тренера в клубах «РБ Лейпциг», в «Саутгемптоне», «Баварии», а также в сборной Германии. Немец ранее также возглавлял «Шеффилд Уэнсдей».