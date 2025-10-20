Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Данни Рёль стал новым главным тренером «Рейнджерс»

Данни Рёль стал новым главным тренером «Рейнджерс»
Комментарии

Немецкий тренер Данни Рёль возглавил шотландский «Рейнджерс» из Глазго. Об этом «джерс» сообщили в социальных сетях.

Срок действия трудового договора специалиста с шотландским клубом рассчитан до лета 2028 года. С июня 2025 года на данном посту работал Расселл Мартин, который покинул команду из-за неудовлетворительных результатов. На данный момент «Рейнджерс» с девятью очками располагается на шестом месте в турнирной таблице шотландского Премьершипа. В Лиге Европы команда на старте общего этапа потерпела два поражения — от «Генка» (0:1) и «Штурма» (1:2).

Рёль ранее работал в качестве помощника тренера в клубах «РБ Лейпциг», в «Саутгемптоне», «Баварии», а также в сборной Германии. Немец ранее также возглавлял «Шеффилд Уэнсдей».

Материалы по теме
Вперед за своим клубом – включай фанатский режим! Собери все бонусы на пути к стадиону
Вперед за своим клубом – включай фанатский режим! Собери все бонусы на пути к стадиону
Материалы по теме
Юрген Клопп допустил своё возвращение в «Ливерпуль»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android