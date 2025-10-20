Хавбек «Пари НН» Ивлев – в десятке лучших молодых игроков мира по пробегу за матч – CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) в своём аккаунте в соцсети X опубликовал рейтинг футболистов до 20 лет, преодолевающих наибольшее расстояние за матч в расчёте на 90 минут. В топ-10 попал 18-летний полузащитник нижегородского «Пари НН» Андрей Ивлев.

В одном из матчей Ивлев преодолел расстояние в 15,69 км, что позволяет ему занимать 10-е место в рейтинге. На первой строчке в этом списке идёт шведский хавбек лондонского «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль, пробежавший 16,51 км. Второе место занимает игрок «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери (16,26), третье – Виктор Фрохольдт из «Порту».

В нынешнем сезоне российский полузащитник провёл 17 матчей за нижегородский клуб во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.