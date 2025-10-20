«Ответ тем, кто говорит, что у нас плохо судят». Игорь Федотов — о новых арбитрах в РПЛ

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал работу молодых судей в нынешнем сезоне РПЛ.

«Прошло 12 туров. В рейтинге так сложилось, что на первых пяти местах — молодые и перспективные арбитры: Танашев, Егоров, Буланов, Сараев и Шафеев. Это уже тенденция: департамент правильно выдёргивает судей из первого дивизиона и даёт им шанс. Не получилось только у Целовальникова — он будет доказывать через Кубок. В остальном в РПЛ забирают лучших, это хорошо. На кубковых назначениях ещё появился Матвеев. Последите за ним. Если после зимы всё будет хорошо, он окажется в РПЛ. Отличный ответ тем, кто говорит, что у нас плохое судейство и что нельзя допускать молодых. В этом плане всё хорошо», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.