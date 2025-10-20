Скидки
Артета — о Симеоне: всё, что он сделал с тех пор как перешёл в «Атлетико», было выдающимся

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о тренере мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, который состоится 21 октября на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
«Считаю, всё, что он сделал с тех пор как перешёл в «Атлетико», было выдающимся, не только то, чего он добился, но и то, как он это сделал. Концепция, которую он создал для клуба и командного духа, очень проста и понятна. Поэтому игроки очень похожи на него. Этого чрезвычайно трудно достичь за короткий промежуток времени и поддерживать в течение 14 лет. Думаю, что он уже добился этого, он сделал что-то невероятное, так что мне будет приятно с ним познакомиться», – приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После двух встреч в рамках общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» набрал шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице. У «Атлетико» в активе три очка, клуб располагается на 10-й строчке.

