Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов объяснил, почему VAR верно вмешался в моменте с отменой гола «Зенита»

Арбитр Федотов объяснил, почему VAR верно вмешался в моменте с отменой гола «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о незасчитанном голе нападающего «Зенита» Матео Кассьерры в матче 12-го тура РПЛ, в котором команда из Санкт-Петербурга победила «Сочи» со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Алип – 12'     0:2 Мантуан – 54'     0:3 Мостовой – 86'    

«Первый эпизод — отмена гола в ворота «Сочи» на 23-й минуте. Мегаэксперты писали, что это ошибка. Видимо, не читали инструкции после клубного чемпионата мира. ФИФА и УЕФА посчитали, что такое расположение игрока считается нарушением в начальной фазе атаки, если он вступает в единоборство. И это повод для вмешательства VAR. Футболист «Зенита», нарушая правила, поставил ногу на линию штрафной, завладел мячом, отдал пас, и случился гол. Ключевое здесь, что он вступил в единоборство. Если бы просто стоял, следовало бы засчитать гол. А так, это нарушение в начальной фазе атаки. Проблема здесь во втором ассистенте, который контролировал игрока «Зенита». Что у него случилось с пониманием рекомендаций, почему для него это не нарушение, всё это нужно задать ему. VAR вмешался — и гол отменили. Простое верное решение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Необъяснимо, что после повтора арбитр назначил пенальти». Судейство в 12-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Необъяснимо, что после повтора арбитр назначил пенальти». Судейство в 12-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android