Арбитр Федотов объяснил, почему VAR верно вмешался в моменте с отменой гола «Зенита»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о незасчитанном голе нападающего «Зенита» Матео Кассьерры в матче 12-го тура РПЛ, в котором команда из Санкт-Петербурга победила «Сочи» со счётом 3:0.

«Первый эпизод — отмена гола в ворота «Сочи» на 23-й минуте. Мегаэксперты писали, что это ошибка. Видимо, не читали инструкции после клубного чемпионата мира. ФИФА и УЕФА посчитали, что такое расположение игрока считается нарушением в начальной фазе атаки, если он вступает в единоборство. И это повод для вмешательства VAR. Футболист «Зенита», нарушая правила, поставил ногу на линию штрафной, завладел мячом, отдал пас, и случился гол. Ключевое здесь, что он вступил в единоборство. Если бы просто стоял, следовало бы засчитать гол. А так, это нарушение в начальной фазе атаки. Проблема здесь во втором ассистенте, который контролировал игрока «Зенита». Что у него случилось с пониманием рекомендаций, почему для него это не нарушение, всё это нужно задать ему. VAR вмешался — и гол отменили. Простое верное решение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.