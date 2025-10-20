Игрок «Зенита» Мантуан рассказал, какой матч помог команде вернуться в чемпионскую гонку

Защитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне, а также ответил, какой матч помог петербуржцам вернуться в чемпионскую гонку.

— Как можно объяснить, что «Зенит» не слишком удачно стартовал в новом сезоне?

— Думаю, что единственная сложность или единственный соперник «Зенита» — это он сам. Мы прекрасно понимаем, когда нам не хватает концентрации и собранности, велика вероятность потери очков. При этом если мы выходим полностью собранными и показываем свой реальный уровень игры, ни одна команда нас не может остановить. У нас просто невозможно отобрать очки. В начале сезона в этом и была главная сложность, не хватало концентрации и собранности. Но мы в команде прекрасно всё понимаем и осознаём. Стараемся больше работать на тренировках и не допускать подобного. Отлично знаем: если показываем свой максимум, с нами невозможно справиться.

— Можно ли сказать, что по ходу сезона оттолкнулись от матча со «Спартаком» в Москве?

— Думаю, да, матч со «Спартаком» стал как раз тем моментом, когда мы смогли повернуть ключ и завести мотор. «Зенит» показал свою силу! Даже играя в меньшинстве, мы продолжали бороться до самого конца и в итоге смогли вырвать ничью. Мне кажется, тогда мы поняли — всё действительно в наших руках. И что при должных усилиях сможем вернуться в чемпионскую гонку. Думаю, после игры со «Спартаком» наши дела действительно пошли лучше, — сказал Мантуан в эфире «Матч ТВ».

На данный момент сине-бело-голубые с 23 очками располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.