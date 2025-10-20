«Урал», играя в меньшинстве, обыграл «Чайку» в матче 15-го тура Первой лиги

Завершился матч 15-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Чайка» и «Урал». Команды играли на стадионе им. И.П. Чайки (Песчанокопское). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Данил Каширин из Уфы. Победу со счётом 1:0 праздновала команда гостей.

Единственный гол в этой игре на 17-й минуте забил полузащитник «Урала» Илья Ишков. На 54-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления португальского защитника Гонасалу Мигела. Однако команда из Екатеринбурга сумела добиться желаемого результата.

После этой встречи у «Чайки» осталось 11 очков. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице. В активе «Урала» 27 очков, клуб идёт на третьей строчке.