Чайка — Урал, результат матча 20 октября 2025, счёт 0:1, 15-й тур Первой лиги 2025/2026

«Урал», играя в меньшинстве, обыграл «Чайку» в матче 15-го тура Первой лиги
Завершился матч 15-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Чайка» и «Урал». Команды играли на стадионе им. И.П. Чайки (Песчанокопское). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Данил Каширин из Уфы. Победу со счётом 1:0 праздновала команда гостей.

Россия — Лига PARI . 15-й тур
20 октября 2025, понедельник. 18:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
0 : 1
Урал
Екатеринбург
0:1 Ишков – 17'    
Удаления: нет / Мигел – 54'

Единственный гол в этой игре на 17-й минуте забил полузащитник «Урала» Илья Ишков. На 54-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления португальского защитника Гонасалу Мигела. Однако команда из Екатеринбурга сумела добиться желаемого результата.

После этой встречи у «Чайки» осталось 11 очков. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице. В активе «Урала» 27 очков, клуб идёт на третьей строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
