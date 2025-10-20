Скидки
Арбитр Федотов оценил два пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Сочи»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о назначенных пенальти в пользу «Зенита» в матче 12-го тура РПЛ, в котором команда из Санкт-Петербурга победила «Сочи» со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Алип – 12'     0:2 Мантуан – 54'     0:3 Мостовой – 86'    

«На 52-й минуте Егоров самостоятельно и верно назначил 11-метровый в ворота «Сочи». Несложный эпизод — рука была отставлена в сторону. Да, мяч немного коснулся груди, но это не рикошет. Мяч практически не поменял направления и попал в локоть.

Что касается второго 11-метрового, мяч напрямую попал в руку игроку «Сочи». Тот и руки, и ноги в стороны расставил, пытаясь угадать, куда попадёт мяч. Попал в руку», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

