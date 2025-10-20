Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: матч с «Байером» станет хорошим испытанием

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с леверкузенским «Байером».

«Нам достались очень непростые соперники. Завтрашний день станет хорошим испытанием для обеих команд. Мы рады, что выиграли два предыдущих матча, но завтра будет новая игра.

Нужно отдать должное «Байеру» за подписание 20 игроков и нового тренера. Они забивают голы, умеют очень глубоко обороняться и оказывать давление. Они способны на многое, нам нужно будет с этим правильно справляться. Каждый матч — это разные ситуации, после тренировки посмотрим, в каком состоянии находятся наши игроки», — приводит слова Энрике RMC Sport.