Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Динамо» — «Ахмат»

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Динамо» — «Ахмат»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Ранэля Зиякова в матче 12-го тура РПЛ, в котором встречались московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Встреча закончилась вничью со 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16'     1:1 Мелкадзе – 21'     1:2 Касинтура – 88'     2:2 Тюкавин – 90+3'    

«На 16-й минуте забил Сергеев. Сначала радовался один игрок «Динамо», потом — другой. А на повторах видно, что мяч, очевидно, пересёк линию ворот после контакта с плечом Сергеева.

Что касается момента на 35-й минуте, я не понимаю, почему это 11-метровый. Игрок «Ахмата» тоже не понял. Не могу это объяснить. Посмотрел с общей камеры: Зияков глубоко ушёл в диагональ, а нужно было чуть правее сместиться. Тогда он увидел бы, что падение просто нарисованное. Это не симуляция, но всё же. Думаю, Москалёв только поэтому и позвал Зиякова к монитору, чтобы тот посмотрел, раз ничего не видел. Главному арбитру показали повтор, но необъяснимо, что дальше последовали пенальти и жёлтая Бителло. Да, игрок «Динамо» положил руку, но не было никаких дополнительных действий. Одёргивания, усилия, давления вниз, остановки, задержки — ничего не было. Инициатор падения — игрок «Ахмата». Следовало продолжить игру и аккуратно напихать ему, что так больше делать не надо. Но Зияков пошёл другим путём. Такие моменты необъяснимы. Хорошо, что их немного, но они всё же есть», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Необъяснимо, что после повтора арбитр назначил пенальти». Судейство в 12-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Необъяснимо, что после повтора арбитр назначил пенальти». Судейство в 12-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android