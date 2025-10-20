Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Динамо» — «Ахмат»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Ранэля Зиякова в матче 12-го тура РПЛ, в котором встречались московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Встреча закончилась вничью со 2:2.

«На 16-й минуте забил Сергеев. Сначала радовался один игрок «Динамо», потом — другой. А на повторах видно, что мяч, очевидно, пересёк линию ворот после контакта с плечом Сергеева.

Что касается момента на 35-й минуте, я не понимаю, почему это 11-метровый. Игрок «Ахмата» тоже не понял. Не могу это объяснить. Посмотрел с общей камеры: Зияков глубоко ушёл в диагональ, а нужно было чуть правее сместиться. Тогда он увидел бы, что падение просто нарисованное. Это не симуляция, но всё же. Думаю, Москалёв только поэтому и позвал Зиякова к монитору, чтобы тот посмотрел, раз ничего не видел. Главному арбитру показали повтор, но необъяснимо, что дальше последовали пенальти и жёлтая Бителло. Да, игрок «Динамо» положил руку, но не было никаких дополнительных действий. Одёргивания, усилия, давления вниз, остановки, задержки — ничего не было. Инициатор падения — игрок «Ахмата». Следовало продолжить игру и аккуратно напихать ему, что так больше делать не надо. Но Зияков пошёл другим путём. Такие моменты необъяснимы. Хорошо, что их немного, но они всё же есть», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.