Главный тренер «Кайрата» Уразбахтин высказался о предстоящем матче с «Пафосом» в ЛЧ

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин поделился ожиданиями от матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Пафосом».

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Пафос
Пафос, Кипр
Вперед за своим клубом – включай фанатский режим! Собери все бонусы на пути к стадиону
Вперед за своим клубом – включай фанатский режим! Собери все бонусы на пути к стадиону

«Зрители могут думать одно, но на самом деле «Пафос» — очень серьёзный соперник. Они прошли «Маккаби» Тель-Авив, «Црвену Звезду», «Динамо» Киев. Это показатель силы команды. Нам, конечно, не кажется, что это проходной соперник. Хороший европейский уровень. «Пафос», как и мы, играет в финальной стадии Лиги чемпионов. Это говорит о том, что они хорошая команда. Мы со всей серьёзностью подходим к этому матчу. Но да, это не «Спортинг» или «Реал», с «Пафосом» можно играть. Наши ребята это прекрасно понимают и горят желанием достойно сыграть дома при своих болельщиках», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Шанс «Кайрата» и личное противостояние в матче «Реала» с «Юве». Главные интриги тура ЛЧ
Шанс «Кайрата» и личное противостояние в матче «Реала» с «Юве». Главные интриги тура ЛЧ
