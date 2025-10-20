Главный тренер «Кайрата» Уразбахтин высказался о предстоящем матче с «Пафосом» в ЛЧ

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин поделился ожиданиями от матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Пафосом».

«Зрители могут думать одно, но на самом деле «Пафос» — очень серьёзный соперник. Они прошли «Маккаби» Тель-Авив, «Црвену Звезду», «Динамо» Киев. Это показатель силы команды. Нам, конечно, не кажется, что это проходной соперник. Хороший европейский уровень. «Пафос», как и мы, играет в финальной стадии Лиги чемпионов. Это говорит о том, что они хорошая команда. Мы со всей серьёзностью подходим к этому матчу. Но да, это не «Спортинг» или «Реал», с «Пафосом» можно играть. Наши ребята это прекрасно понимают и горят желанием достойно сыграть дома при своих болельщиках», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.