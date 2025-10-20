Скидки
Черноморец Нв — Нефтехимик, результат матча 20 октября 2025, счёт 1:1, 15-й тур Первой лиги 2025/2026

«Черноморец» из Новороссийска сыграл вничью с «Нефтехимиком» в 15-м туре Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 15-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Черноморец» из Новороссийска и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андрей Пелых из Санкт-Петербурга. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Россия — Лига PARI . 15-й тур
20 октября 2025, понедельник. 18:30 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
1 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Кокоев – 20'     1:1 Алиев – 50'    

Первый гол в матче забил Давид Кокоев, полузащитник «Нефтехимика» отличился на 20-й минуте. Во втором тайме на 50-й минуте нападающий хозяев поля Саид Алиев сравнял счёт.

По итогам сыгранного матча «Черноморец» занимает 13-е место во втором по силе дивизионе чемпионата России, набрав 16 очков. «Нефтехимик» с 19 очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице Первой лиги.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
