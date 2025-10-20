«Черноморец» из Новороссийска сыграл вничью с «Нефтехимиком» в 15-м туре Первой лиги

Завершился матч 15-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Черноморец» из Новороссийска и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андрей Пелых из Санкт-Петербурга. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Первый гол в матче забил Давид Кокоев, полузащитник «Нефтехимика» отличился на 20-й минуте. Во втором тайме на 50-й минуте нападающий хозяев поля Саид Алиев сравнял счёт.

По итогам сыгранного матча «Черноморец» занимает 13-е место во втором по силе дивизионе чемпионата России, набрав 16 очков. «Нефтехимик» с 19 очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице Первой лиги.