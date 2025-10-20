Артета — о перспективах «Арсенала» в этом сезоне: мы можем пройти весь путь достойно

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о результатах и перспективах команды в нынешнем сезоне перед игрой 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, которая состоится 21 октября на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

«Нам нужно собрать как можно больше информации и понять причины, по которым мы потеряли определённые очки в прошлом сезоне, а затем постараться сделать выводы. В этом сезоне команда демонстрирует большую зрелость и уверенность в своих силах. Но пока рано говорить о перспективах, ещё 30 игр. Единственное, что меня радует, — это когда я вижу команду, её энергию, самоотдачу и мастерство. Это вселяет в меня уверенность, что мы можем пройти весь путь достойно», – приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После двух туров общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» набрал шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Атлетико» имеет в своём активе три очка и располагается на 10-й строчке.