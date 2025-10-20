Скидки
Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: я очень доволен Люкой Шевалье! Он один из лучших

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике оценил выступление голкипера Люки Шевалье за парижскую команду. Игрок выступает за парижан с прошлого лета.

«Каждый год одно и то же: ваши чувства мне понятны. Я очень доволен Люкой Шевалье! Для меня он один из лучших вариантов. Или даже лучший. Очень доволен его игрой. Мы долго думаем об игроке, которого планируем подписать. У Шевалье есть характер, он это демонстрировал и продолжает демонстрировать на тренировках и в матчах.

Что мне нравится… Думаю, вы не помните, сколько лет вы критиковали Джиджи Доннарумму. Прекрасно помню! Последние четыре года вы его убивали. Вы убивали Джиджи Доннарумму по-спортивному. Так что, пожалуйста… Даже когда я не был тренером «ПСЖ». Всё время чувствовал, что вы критиковали Джиджи Доннарумму. Когда ты вратарь такого клуба, как «ПСЖ», ты должен научиться жить с этим. А о Люке Шевалье могу сказать, что мне нравится его характер, уровень мастерства. Мы уверены, что он будет очень важен для команды ещё долгие годы. Когда я вижу игру Люки Шевалье, наблюдаю именно того, что хотел бы. И для меня этого достаточно», — приводит слова Энрике RMC Sport.

