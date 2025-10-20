Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета — об «Атлетико»: уровень организации игры у них очень высок

Артета — об «Атлетико»: уровень организации игры у них очень высок
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об уровне подготовки мадридского «Атлетико» перед игрой 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, которая состоится 21 октября на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У них большое стремление к победе. Это чувствуется в каждом мяче, на каждом сантиметре поля. Всё дело в том, что в первую очередь «Атлетико» борется и только затем играет. Если анализировать, уровень организации игры у них очень высок, уровень дисциплины очень высок. «Атлетико» располагает большим количеством футболистов, которые очень точно соответствуют потребностям и желаемому стилю игры. Они очень хорошо используют свои сильные стороны», – приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После двух встреч в рамках общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» набрал шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В активе «Атлетико» три очка, команда располагается на 10-й строчке.

Материалы по теме
«Арсенал» — «Атлетико». Альварес и Гризманн расколдуют ворота лондонцев
«Арсенал» — «Атлетико». Альварес и Гризманн расколдуют ворота лондонцев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android