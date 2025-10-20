Артета — об «Атлетико»: уровень организации игры у них очень высок

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об уровне подготовки мадридского «Атлетико» перед игрой 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, которая состоится 21 октября на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

«У них большое стремление к победе. Это чувствуется в каждом мяче, на каждом сантиметре поля. Всё дело в том, что в первую очередь «Атлетико» борется и только затем играет. Если анализировать, уровень организации игры у них очень высок, уровень дисциплины очень высок. «Атлетико» располагает большим количеством футболистов, которые очень точно соответствуют потребностям и желаемому стилю игры. Они очень хорошо используют свои сильные стороны», – приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После двух встреч в рамках общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» набрал шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В активе «Атлетико» три очка, команда располагается на 10-й строчке.