Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руни: Исак не заслуживает занимать место Экитике на поле

Руни: Исак не заслуживает занимать место Экитике на поле
Комментарии

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни раскритиковал нынешний уровень игры нападающего «Ливерпуля» Александера Исака.

«Не выпускал бы Исака на поле, с момента своего перехода из «Ньюкасла» он не выглядит готовым к игре. Он не тренировался, у него не было предсезонных сборов, а это важно. Пока «Ньюкасл» тренировался, Исак, вероятно, сидел дома и по шесть часов в день общался по телефону с агентом в надежде на трансфер.

Материалы по теме
Вперед за своим клубом – включай фанатский режим! Собери все бонусы на пути к стадиону
Вперед за своим клубом – включай фанатский режим! Собери все бонусы на пути к стадиону

Становится очень непросто, когда у тебя не было предсезонки. Возможно, он что-то и делал самостоятельно, но теперь Исаку приходится расплачиваться за это. Что касается игры Александера, он не заслуживает занимать место Экитике на поле», — сказал Руни в подкасте BBC.

Материалы по теме
Форвард «Ливерпуля» Александер Исак: я на пути к тому, чтобы привести себя в форму
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android