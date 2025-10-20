Руни: Исак не заслуживает занимать место Экитике на поле

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни раскритиковал нынешний уровень игры нападающего «Ливерпуля» Александера Исака.

«Не выпускал бы Исака на поле, с момента своего перехода из «Ньюкасла» он не выглядит готовым к игре. Он не тренировался, у него не было предсезонных сборов, а это важно. Пока «Ньюкасл» тренировался, Исак, вероятно, сидел дома и по шесть часов в день общался по телефону с агентом в надежде на трансфер.

Становится очень непросто, когда у тебя не было предсезонки. Возможно, он что-то и делал самостоятельно, но теперь Исаку приходится расплачиваться за это. Что касается игры Александера, он не заслуживает занимать место Экитике на поле», — сказал Руни в подкасте BBC.