Результаты матчей Первой лиги сезона-2025/2026 на 20 октября

Сегодня, 20 октября, состоялись пять матчей в рамках 15-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги 20 октября:

«Волга» Ульяновск – «Уфа» – 2:0;

«Чайка» – «Урал» – 0:1;

«Черноморец» – «Нефтехимик» – 1:1;

«Факел» – «Ротор» – 4:0;

«Торпедо» Москва – «Шинник» – 0:0.

По состоянию на сегодняшний день возглавляет турнирную таблицу Первой лиги воронежский «Факел», на счету которого 33 очка после 15 матчей. Вторую строчку занимает костромской «Спартак», у которого 29 очков после 15 игр. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся «Урал» (27) и «Родина» (26). Замыкает турнирную таблицу московское «Торпедо» с 11 очками после 15 встреч.