Артета — о Хайнце: мне кажется, что игроки его очень любят

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об экс-футболисте сборной Аргентины Габриэле Хайнце, который летом 2025 года вошёл в тренерский штаб лондонского клуба.

«Этот человек-опыт. Чтобы добиться успеха, надо постоянно работать, вы знаете, что он это сделал и добился успеха, это вызывает большое доверие. Мне кажется, что игроки его очень любят, это нормально. Но у нас все тренеры замечательные. Все они очень разные, но отношения и связь, которые у нас сложились с игроками, я считаю уникальными, это очень сильное качество для команды», – приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Габриэль Хайнце выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Рому». В качестве тренера работал в аргентинских клубах «Аргентинос Хуниорс», «Велес Сарсфилд» и «Ньюэллс Олд Бойз», а также тренировал «Атланту Юнайтед», выступающую в МЛС.

Во вторник, 21 октября, «Арсеналу» предстоит встретиться с «Атлетико» в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.