Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 15-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 20 октября, завершился 15-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
18 октября, суббота:
«СКА-Хабаровск» — «Сокол» — 0:0.
19 октября, воскресенье:
«Енисей» — «Спартак» Кострома — 1:0;
«Челябинск» — «Арсенал» Тула — 2:2;
«КАМАЗ» — «Родина» — 1:2.
20 октября, понедельник:
«Волга» Ульяновск – «Уфа» – 2:0;
«Чайка» – «Урал» – 0:1;
«Черноморец» – «Нефтехимик» – 1:1;
«Факел» – «Ротор» – 4:0;
«Торпедо» Москва – «Шинник» – 0:0.
По состоянию на сегодняшний день возглавляет турнирную таблицу Первой лиги воронежский «Факел», на счету которого 33 очка после 15 матчей. Вторую строчку занимает костромской «Спартак», у которого 29 очков после 15 игр. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся «Урал» (27) и «Родина» (26). Замыкает турнирную таблицу московское «Торпедо» с 11 очками после 15 встреч.